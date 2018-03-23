إبراهيم عيسى: السيرة الشعبية يكتبها القلب والتاريخ يسجله العقل

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن الفرق بين السيرة الشعبية والتاريخ، أن الأولى يكتبها القلب والخيال بها لا سقف أو حدود له، والآخر يسجله العقل، ويقتصر على الحقيقة.

وأضاف «عيسى»، خلال تقديمه برنامج «حوش عيسى»، المذاع عبر فضائية «ON E»، مساء الجمعة، أن السير الشعبية أمثال «عنترة بن شداد»، «السيرة الهلالية»، «الظاهر بيبرس»، «حمزة البهلوان»، «الزير سالم»، ليس لها أي علاقة بالتاريخ الحقيقي للشخصيات المذكورة.

وأوضح: «السير الشعبية يصيغها مشاعر ووجدان الناس، التي جعلت من المجرم بطلًا، ومن الحرامي قاضيًا، ومن الوضيع شريفًا، وتناقلتها الأجيال كما هي حتى الآن»، متابعًا أن السير العربية تتسم بما وصفه بـ«الفشر»، والتفخيم والانتقام من الأعداء والخصوم بانتساب أشياء غير حقيقية لهم.

وذكر أن معظم السير الشعبية العربية، تضمنت حروب أهلية بين العائلة وأفرادها، ومجدت القتلة، في حالة امتنان لهم عما فعلوه، مضيفًا: «السيرة هي حالة تعويضية، استخدمتها القبائل العربية للتعبير عن واقع مؤلم، والامتداد إلى تاريخ مصنوع أو ضرب سيرة وكرامة عدوها».