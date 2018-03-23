«القوى العاملة»: 125 ألف جنيه مستحقات «متوف» عن فترة عمله بالسعودية

قال وزير القوى العاملة، محمد سعفان، إن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية نجح فى تسوية مستحقات عامل توفي منذ 7 أشهر، وكان يعمل بإحدى شركات المقاولات ، وبلغت إجمالها 28 ألفا و200 ريال سعودي، أي ما يوازي 125 ألف جنيه مصري.

وكان الوزير قد كلف مكتب التمثيل العمالى بجدة بمتابعة شكوي المواطن "أ.س.إبراهيم"، الذي يحمل وكالة عن ورثة المواطن "أ.ع.سلامة"، وكان يعمل من عام 1430 هجري لدي مؤسسة لمواد البناء والمواد الصحية لصاحبتها السيدة "ر .ع .ناصر"، ومساعدته في الحصول علي مستحقات المواطن "أ. ع. سلامة" الذي توفي منذ سبعة أشهر، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.

وقال "سعفان": إنه تلقى تقريرا عبر المستشار العمالى بجدة عثمان رمضان أكد فيه أن المكتب قام بالتواصل مع المدير المسئول للتعرف علي مستحقات المتوفي والإجراءات الأزمة لصرف تلك المستحقات للورثة، مشيرا إلي أنه بعد أكثر من ثلاثة أشهر من المتابعة والتواصل مع مسئول المؤسسة تم استخراج شيك بمبلغ 28 ألفا و200 ريال مستحقات الورثة بناء على المخالصات الصادرة من الإدارة المالية بالمؤسسة وتم تسليمه لوكيل الورثة بقيمة تتجاوز 125 ألف جنيه.