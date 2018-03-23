وزير الشرق الأوسط البريطاني: نولي اهتماما بمعاملة الأطفال الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية

علق وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتعاون الدولي، أليستر بيرت، على الحكم على الفتاة الفلسطينية عهد التميمي بالسجن لمدة 8 أشهر، قائلًا إن الإدانة والحكم عليها، يجسدان البلاء الذي يلحق بحياة الجيل الجديد بسبب عدم تسوية الصراع بين فلسطين وإسرائيل.

وأكد «بيرت»، بحسب ما ذكرته الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية البريطانية، عبر «تويتر»، مساء الجمعة، أن معاملة الأطفال الفلسطينيين في السجون العسكرية الإسرائيلية، تعتبر من القضايا التي توليها بريطانيا أهمية كبيرة.

وحكمت محكمة عسكرية إسرائيلية، الأربعاء الماضي، على الفتاة الفلسطينية عهد التميمي، البالغة من العمر 17 عامًا، بالسجن لمدة 8 أشهر، بالإضافة إلى 8 أشهر أخرى مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 5 آلاف شيكل إسرائيلي، وهو ما يعادل 1440 دولارًا، بعد أن وجهت إليها قوات الاحتلال 12 تهمة من بينها الاعتداء على قوات الأمن والتحريض على العنف.