«صحة بني سويف» تصدر قرارا بغلق 33 عيادة ومعملي تحاليل غير مرخصين

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قامت مديرية الصحة ببني سويف، تحت إشراف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتور محمد عبد القادر مدير إدارة العلاج الحر، بشن حملة على العيادات الطبية الخاصة بمركز ومدينة سمسطا.

وأسفرت الحملة عن استصدار قرار غلق لـ33 عيادة غير مرخصة وتحرير 4 محاضر فض أختام ومحضرين إثبات حالة لعيادات مخالفة لقانون البيئة، كما قامت الحملة بتنفيذ قراري غلق لمعملي تحاليل طبية وتشميعهم بالشمع الأحمر لعدم الترخيص والمرور على مركز حضانات ومركز خاص بالنساء والتوليد وتم إنذارهم لوجود مخالفات مكافحة عدوى، وحررت المحاضر اللازمة وتم أخذ الإجراءات القانونية اللازمة.