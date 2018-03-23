قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، مساء الخميس، إن "إيران مصدر الإرهاب في المنطقة، وتتدخل بشؤون المنطقة، كما تضرب عرض الحائط بالقوانين الدولية، ومبادئ حسن الجوار".



وأضاف الجبير، في كلمة بمعهد بروكينجز في واشنطن: "نعمل على احتوائها (إيران)، ولدينا خيارات أخرى إذا تخلت واشنطن عن الاتفاق النووي"، وفقا لما أورده موقع قناة «العربية».



وأضاف: "لقد عانينا معها (إيران) منذ 1979، منذ الثورة الإيرانية، حين أعلنت أنها مسؤولة عن كل شيعي في العالم، وعلى الرغم من ذلك، مددنا يد الصداقة لكننا كنا نواجه بالدمار"، لذا على طهران تحمل مسؤولية أفعالها، ومخالفتها لقوانين مجلس الأمن وقراراته".



أما بالنسبة للاتفاق النووي، فقد أكد أن "العيوب تشوبه لا سيما لجهة آليات التفتيش، ولن يحل مشكلة إيران".



وأكد الوزير السعودي أن حل الأزمة في سوريا يجب أن يكون سياسيا، معتبرا ما يحصل مأساة حقيقية، أثرت على الملايين.



واعتبر أن "النفوذ الإيراني ووجود الميليشيات الشيعية يعرقلان الحل السياسي".



وعلى صعيد الملف اليمني، شدد على أن السعودية "لم تختر الحرب في اليمن بل فرضت عليها، ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران انقلبت على العملية السياسية في البلاد". وشدد على ضرورة الحل السياسي للأزمة في اليمن أيضا.



وأكد الجبير أن الولايات المتحدة والسعودية عملا لسنوات على مكافحة الإرهاب، وأن التعاون الأمني والعسكري مع الولايات المتحدة يعود لعقود طويلة.



وأضاف :"اليوم هناك تحديات جمة تواجه منطقتنا، لا سيما في العراق سورية وضرورة دعم الشرعية في اليمن".