قال المستشار محمود الشريف، المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، إن مشاركة منظمات المجتمع المدني في العملية الانتخابية أمر هام للغاية، مؤكدًا قبول جميع طلبات منظمات المجتمع المدني لمتابعة الانتخابات.

وأضاف «الشريف»، في تصريح لفضائية «أون لايف»، مساء الجمعة، أنه لمتابعة الانتخابات يتعين على المنظمة التقدم بطلب للهيئة، التي من جانبها توافق على الطلبات إذا ما توافرت فيها كل الشروط القانونية.

وتابع أن الهيئة لم ترفض أي طلب لمتابعة العملية الانتخابية إلا ما جاء بعد الميعاد المحدد للتقديم، أو لعدم توافر الشروط القانونية بالمنظمة المقدمة، والتي يجب أن تكون مُسجلة ولديها تاريخ في الإشراف على الانتخابات.

وذكر أن كل المتابعين للعملية الانتخابية يجب أن يكونوا مقيدين بقاعدة بيانات الناخبين، موضحًا أنه يتوجب عليهم متابعة الانتخابات لا مراقبتها، حيث إن المتابعة تقتصر على الرصد أو المشاهدة أو الملاحظة وليس سو ذلك، أي لا يجوز لأي متابع التدخل في العملية الانتخابية بأي شكل.

جدير بالذكر أنه من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية، داخل مصر، أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء المقبلين، الموافقة 26 و27 و28 مارس الجاري، والتي أجريت بالخارج في وقت سابق خلال أيام 16 و17 و18 من الشهر نفسه، وذلك بحسب ما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.