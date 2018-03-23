مباراة المنتخب الأوليمبي والسعودية بدون جمهور

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اتفق مسئولي منتخب مصر الأوليمبي ونظيره السعودي على إقامة مباراتهما التي ستجمعهم اليوم في تمام الساعة السادسة إلا ربع بدون حضور الجماهير.

وتقام ودية منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب والسعودية الأولي علي الملعب الفرعي لمدينة الملك عبد الله الرياضية.

كما اتفق الطرفين علي اقامة الودية الثانية التي تجمع مصر والسعودية بدون حضور جماهيري ايضا والمقرر لها يوم 26 مارس الجارى.

وتقرر ارتداء منتخب مصر الأوليمبى ، للقميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأسود، فى ودية السعودية والتى تأتى فى إطار الإعداد لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى ستقام بمصر والموهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.