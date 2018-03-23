علق وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، على حوار زعيم جماعة الحوثيين، عبد الملك الحوثي مع جريدة «الأخبار» اللبنانية، الذي هاجم خلاله دولة الإمارات، قائلًا إن التصريحات التي جاءت بالمقابلة، تؤكد الأبعاد الإقليمية لمشروع هذه المليشيا، بحسب تعبيره.

وأضاف «قرقاش»، في تغريدة عبر حسابة الرسمي، على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، مساء الجمعة، «التحدي يتجاوز حدود اليمن ويدعم المحور الإيراني في المنطقة، وقرار الحزم إجراء ردعي بامتياز».

وهاجم زعيم جماعة الحوثيين، عبد الملك الحوثي، في حوار نُشر له مع جريدة «الأخبار» اللبنانية اليوم الجمعة، الإمارات العربية المتحدة، معلنًا عن تشكيل اتحاد عسكري بالتعاون مع قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، لإنهاء ما وصفه بالاحتلال الإماراتي بجنوبي اليمن.