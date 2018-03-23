محمد بن سلمان: الحديث عن استغلالى لصهر ترامب «جنون»

• لأول مرة.. طائرة هندية تهبط فى تل أبيب بعد عبورها الأجواء السعودية.. ووزير إسرائيلى: لحظة تاريخية

نفى ولى العهد السعودى، الأمير محمد بن سلمان، أمس، التقارير الأمريكية التى أفادت بأنه تبادل معلومات سرية مع جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وكبير مستشاريه، أو استغلاله لتعزيز الأهداف السعودية داخل الإدارة الأمريكية، واصفا الأمر بأنه «جنون».

وقال بن سلمان فى اجتماع مع محررين استغرق 75 دقيقة فى مقر صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية إن هذا النوع من العلاقات «ليس موجود ولا يساعدنا»، وشدد على أنه لم يقل إن كوشنر «فى جيبه».

ونفى بشكل قاطع أن يكون قد حصل أو سعى للحصول على الضوء الأخضر من كوشنر أثناء زيارته للرياض فى أكتوبر الماضى لشن حملة القضاء على الفساد، مؤكدا أن الاعتقالات التى جرت قضية محلية وكانت قيد الاعداد على مدى سنوات.

وأوضح: «بينما نعمل سويا كأصدقاء وأكثر من شركاء، إلا أن العلاقة مع كوشنر كانت ضمن السياق الطبيعى للاتصالات بين الحكومات»، مشيرا إلى أن له علاقات جيدة مع نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس وآخرين فى البيت الأبيض.

وحول الأزمة الإنسانية فى اليمن، قال بن سلمان إن السعودية لم تفوت «أى فرصة» لتحسين الوضع الإنسانى فى اليمن، مؤكدا أنه لا يوجد «خيارات جيدة وأخرى سيئة، الخيارات تتراوح بين السيئ والأسوأ».

كما ناقش بن سلمان جهوده الإصلاحية فى الداخل، بما فى ذلك منح المرأة حق قيادة السيارة والحصول على مزيد من الحقوق خارج المنزل، قائلا إنه عمل جاهدا لإقناع كبار رجال الدين المحافظين بأن مثل هذه القيود ليست جزءا من الدين الإسلامى، وأضاف: «أعتقد أن الإسلام معتدل، الإسلام بسيط، ويحاول البعض اختطافه». وأكد أن المناقشات المطولة مع رجال الدين كانت «إيجابية. وهى السبب الذى يجعلنا نكسب المزيد من المؤيدين فى المؤسسة الدينية».

من جهة أخرى، هبطت طائرة من نوع بوينج تابعة للخطوط الجوية الهندية مساء أمس، فى تل أبيب لتكون أول طائرة تجارية تصل إلى إسرائيل بعد عبورها الأجواء السعودية.

وقال وزير النقل الإسرائيلى يسرائيل كاتس لوكالة الصحافة الفرنسية من على مدرج هبوط الطائرة «إنها لحظة تاريخية»، مضيفا «أنها المرة الأولى تحصل علاقة رسمية بين دولة إسرائيل والسعودية»، على حد تعبيره.

بدوره، قال المتحدث باسم الخطوط الهندية برافين بهاتناجار «لدينا تصريح من الهيئة التنظيمية الهندية يفيد بأن الرحلات ستستخدم المجال الجوى السعودى»، مضيفا أن «ذلك سوف يعود بالنفع على شركات الطيران وكذلك على الزبائن، سنوفر التكاليف التشغيلية والوقت».

يشار إلى أنه سيكون هناك ثلاث رحلات أسبوعية فى كل اتجاه، ما ينهى الحظر السعودى المستمر منذ عقود على استخدام مجالها الجوى للرحلات الجوية التجارية إلى إسرائيل.