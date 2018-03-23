طلاب الجامعات الحكومية: «التصحيح الإلكترونى سلاح ذو حدين»

- «بنى سويف» تعمم التجربة.. ورئيس الجامعة: يضمن السرعة والدقة والشفافية.. وأستاذ مساعد: يساعد فى تطوير المنظومة



تباينت آراء طلاب الجامعات الحكومية حول تعميم استخدام التصحيح الإلكترونى فى الامتحانات، بعدما وجه وزير التعليم العالى الدكتور خالد عبدالغفار بضرورة تعميمه خلال الفترة المقبلة بالجامعات الحكومية، لافتين إلى أنه يعد «سلاحا ذا حدين» على حد وصفهم، حيث إن هناك عددا كبيرا من الطلاب يتعرضون للظلم خلال تصحيح الامتحانات، فضلا عن فقد العديد من الدرجات خاصة الأسئلة التى تتضمن أكثر من إجابة.

ورصدت «الشروق» آراء الطلاب وأعضاء هيئة التدريس حول استخدام التصحيح الإلكترونى، حيث قال محمود عبدالعال، أحد طلاب كلية الإعلام بجامعة القاهرة، إن تعميم التصحيح الإلكترونى لابد أن يصاحبه تعديل فى شكل الامتحانات، لافتا إلى أن أغلب الأسئلة التى تأتى فى امتحانات الكلية تكون مقالية، وتحتاج لشرح مطول مما يمنح أستاذ المادة مساحة من تقبل وجهات النظر المختلفة فى الإجابات، أما التصحيح الإلكترونى فيعرض الطلاب للظلم فى حالة الاستمرار فى وضع الامتحانات بتلك الطريقة.

واختلفت معه فى الرأى هند محمد، إحدى طالبات كلية التجارة قسم اللغة العربية، قائلة: «قسم اللغة الإنجليزية فى الكلية بيتعاملوا بالتصحيح الإلكترونى وامتحاناتهم أفضل مننا»، لافتة إلى أن آلية وضع الامتحانات لابد من تطويرها لتلائم التقدم فى المجال العلمى.

وأشارت رندا أشرف، إحدى طالبات كلية الآداب بجامعة عين شمس، إلى أنه يجب أن يؤخذ فى الاعتبار اختلاف طبيعة الكليات والدراسة بها حين يتم تطبيق التصحيح الإلكترونى، مؤكدة أن طبيعة جميع المواد تميل إلى الجانب النظرى، والذى يعتمد بشكل كبير على الأسئلة المقالية.

فيما قال محمد حامد، الأستاذ المساعد بكلية العلوم جامعة القاهرة، إن التصحيح الإلكترونى أثبت نجاحه فى بعض الكليات بالجامعات الحكومية المختلفة، لافتا إلى أن تعميمه أصبح ضرورة حتمية فى ظل التطور العلمى والتكنولوجى الهائل فى العالم، إلا أنه يحتاج لخطة محكمة ودراسات عدة لضمان تطبيقه بشكل يصلح لجميع الكليات.

ولفت حامد، فى تصريح لـ«الشروق»، إلى أن التصحيح الإلكترونى يساعد فى تحسين العلاقة بين دكتور المادة والطالب، قائلا: «طلاب كتير بتفتكر إن أساتذة المادة بينقصوهم فى الدرجاب لمجاملة آخرين، والتصحيح الإلكترونى هيمحى تلك النظرة بين الطرفين».

كان وزير التعليم العالى خالد عبدالغفار، قرر تعميم تجربة التصحيح الإلكترونى للامتحانات فى الجامعات، قائلا: «تلك التجربة أثبتت نجاحا هائلا فى عدد من الجامعات ومنها الزقازيق، وسيتم تطبيقها على عدة جامعات خلال الفصل الدراسى الثانى تمهيدا لتعميمها».

وأعلنت جامعة بنى سويف، برئاسة الدكتور منصور حسن، تعميم نظام التصحيح الإلكترونى للامتحانات فى المواد جميع، بكليات الجامعة اعتبارا من العام الدراسى المقبل، بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات.

وقال رئيس جامعة بنى سويف فى بيان له، إن نظام التصحيح الإلكترونى يضمن السرعة والدقة والشفافية للطلاب، بما يحقق من نتائج دقيقة تأتى فى مصلحتهم والحصول على حقوقهم كاملة.