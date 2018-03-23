حبس تاجر ملابس بتهمة النصب بعد جمعه مليون و490 ألف جنيه من المواطنين بالمحلة

قرر المستشار رئيس الحسيني فتح باب التحقيق فى واقعة قيام "مستريح جديد " تاجر ملابس بتهمة النصب وجمع مليون جنيه و490 ألف جنيه من مواطنين بالمحلة الكبري.

وقرر رئيس النيابة الكلية حبس المتهم فى وقائع النصب بالحبس 4 أيام على ذمة التحقيقات وسماع أقوال المبلغين وشهود عيان فى كافة وقائع النصب على المواطنين المجني عليهم.

كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من العميد أسامة حتاته مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة وسط الدلتا حول قيام توافر معلومات لدي ضباط مباحث الأموال العامة حسب شكاوي وبلاغات واردة من مواطنين حول قيام المدعو خالد .ع . ع، 29 سنة، تاجر، بجمع أموال بلغ قيمتها ما يزيد عن مليون و490 ألف جنيه بدعوي تشغيلها في مجال تجارة الملابس الجاهزة وتوزيع الجملة والقطاعي مقابل حصولهم على نسبة من الأرباح تتراوح ما بين "15 – 30 " % من أصل المبالغ الأصليه إلا أنه تعثر فى السداد ولم يف برد المبالغ.

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبإعداد الأكمنة الأمنية الثابتة والمتحركة مساء أمس تحت إشراف الرائد محمد طلال مفتش مباحث الأموال العامة وبالتنسيق مع العقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود وقوات من الشرطة السرية والنظامية تم تحديد موقع استهداف المتهم وتمكن المقدم محمد عاصم وكيل فرع البحث الجنائي من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه للوقائع النصب وتعهد برد المبالغ المالية المذكورة لإصحابها وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتى قررت حبس المتهم المذكور وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.