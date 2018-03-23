ميدو : مباراة البرتغال اختبار حقيقي للفراعنة

يري أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق أن مباراة المنتخب الوطني أمام البرتغال والمقرر إقامتها مساء اليوم الجمعة تعتبر اختبار قوي للفراعنة في اطار الاستعداد للمشاركة في نهائيات كأس العالم روسيا 2018.

وكتب ميدو عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماع تويتر تغريدة جاءت : "مباراة الْيَوْمَ اختبار قوى للاعبينا، خاصة أنها أمام منافس منظم جدا!! وكيف سيتعامل كوبر مع ابتعاد عدد من لاعبينا الأساسيين عن المشاركة الأساسية مع أنديتهم مثل علي جبر والننى وَعَبَد الله السعيد ومروان محسن!! هل سيستغل هذه المباريات لتجهيزهم أم سيعطى فرصة لبعض البدائل!!"

وتقام مساء اليوم مباراة ودية دولية بين مصر والبرتغال فى تمام العاشرة إلا الربع مساءً باستاد ليتزى جروند بمدينة زيورخ السويسرية التي يقيم بها المنتخب الوطني معسكره الحالي ويستمر حتى يوم الاربعاء المقبل.