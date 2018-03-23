قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، إن الدولة الإيرانية جندت الميليشيات في اليمن ولم تلعب أي دورًا لصالح الشعب اليمني سوى الدمار، ذلك بالإضافة إلى إطلاقها صواريخ على المملكة، مشيرًا إلى ضرورة خروج إيران من اليمن واحترم القواعد الدولية.

وأضاف «الجبير»، في مؤتمر صحفي، مساء الجمعة، أنه على إيران تغيير سلوكها ووقف دعم الإرهاب في المنطقة، ويجب أن تدفع الثمن إذا لم تتخل عن سياساتها العدوانية، متابعًا أنه لابد من محاسبة الدولة الإيرانية بشأن تدخلاتها في المنطقة، وإذا أرادت أن يكون لها دورًا بها، فعليها أن تحترم حسن الجوار.

وأشار إلى أن الاتفاق النووي الإيراني تشوبه عيوب كثيرة ويحتاج للمراجعة، مؤكدًا أن هناك مناقشات متطورة مع الولايات المتحدة الأمريكية وبلدان أخرى حول الاستخدام السلمي النووي.

وفيما يتعلق بالملف السوري، أكد أن المباحثات ما زالت مستمرة لوقف إطلاق النار في الغوطة الشرقية، من أجل تيسير تقديم المعونات والمساعدات الطبية للمصابين.