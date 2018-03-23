سواريز يصل للهدف رقم 50 في مسيرته الدولية

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وصل لويس سواريز لاعب منتخب الأوروجواي وبرشلونة الإسباني للهدف رقم 50 بقميص المنتخب بعد تسجيله الهدف الأول لفريقه أمام منتخب تشيك ضمن منافسات كأس الصين الودية الدولية.



وسجل سواريز الهدف الأول للأوروجواي في الدقيقة 10 من زمن الشوط الأول للمباراة عن طريق ركلة جزاء، واحتفل اللاعب مع زملائه بعد أن نجح في تسجيل الركلة.



وقبل هذه المباراة شارك نجم برشلونة مع فريقه 95 مباراة أستطاع أن يسجل من خلالها 49 هدف.



ويستعد منتخب الأوروجواي لخوض منافسات كأس العالم المقبلة بروسيا حيث يقع في المجموعة الأولى بجانب كل من المنتخب المصري والمنتخب الروسي والمنتخب السعودي.