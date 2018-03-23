أسود الأطلسي أكدت جاهزيتها للمونديال بفوز ثمين على صربيا وديا

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كشر أسود الأطلسي عن أنيابهم قبل أقل من ثلاثة شهور على مشاركته في بطولة كأس العالم 2018 وانتزع المنتخب المغربي لكرة القدم فوزا غاليا 2 / 1 على نظيره الصربي في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم الجمعة على الاستاد الأولمبي بمدينة تورينو الإيطالية.

وتأتي المباراة في إطار استعدادات المنتخبين المغربي والصربي لبطولة كأس العالم في روسيا.

وتقدم المنتخب المغربي (أسود الأطلسي) بهدف سجله حكيم زياش من ضربة جزاء في الدقيقة 29 وتعادل دوشان تاديتش لصربيا في الدقيقة 37 قبل أن يحرز خالد بوطيب هدف الفوز لأسود الأطلسي في الدقيقة 40 .

ويخوض المنتخب المغربي فعاليات الدور الأول في المونديال الروسي ضمن المجموعة الثانية النارية التي تضم معه منتخبات إسبانيا والبرتغال وإيران فيما يخوض المنتخب الصربي البطولة ضمن المجموعة الخامسة مع منتخبات كوستاريكا وسويسرا والبرازيل