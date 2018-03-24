تسديدة لينجارد تقود إنجلترا للفوز على هولندا

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واصل المنتخب الإنجليزي لكرة القدم عروضه ونتائجه الرائعة تحت قيادة مدربه جاريث ساوثجيت وانتزع الفريق فوزا ثمينا 1 / صفر على مضيفه الهولندي في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم الجمعة بالعاصمة أمستردام ضمن استعدادات الفريقين لارتباطاتهما المقبلة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم سجل جيسي لينجارد الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة 59 .

وتأتي المباراة ضمن استعدادات المنتخب الإنجليزي لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا فيما يسعى المنتخب الهولندي لإعادة بناء الفريق بعد فشله في التأهل للمونديال الروسي.