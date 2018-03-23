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صلاح يتقدم للفراعنة في شباك البرتغال

محمد كمال
نشر فى : الجمعة 23 مارس 2018 - 11:12 م | آخر تحديث : الجمعة 23 مارس 2018 - 11:25 م

تقدم منتخب مصر بالهدف الأول في شباك منتخب البرتغال ، في المباراة الودية بسويسرا إستعداداً لمونديال 2018 .

وسجل صلاح الهدف الاول للمنتخب في الدقيقة 56 مستغلاً تمريرة من عبد الله السعيد من الجانب الأيسر ليودعها في شباك الحارس البرتغالي بيتو .

 


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