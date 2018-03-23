صلاح يتقدم للفراعنة في شباك البرتغال

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تقدم منتخب مصر بالهدف الأول في شباك منتخب البرتغال ، في المباراة الودية بسويسرا إستعداداً لمونديال 2018 .

وسجل صلاح الهدف الاول للمنتخب في الدقيقة 56 مستغلاً تمريرة من عبد الله السعيد من الجانب الأيسر ليودعها في شباك الحارس البرتغالي بيتو .