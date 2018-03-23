قال الفنان علي الحجار، إنه يطمح في تقديم أعمال أفضل مما قدمها خلال الفترة الماضية، ما يجعله غير راضٍ بصورة تامة على ما قدمه حتى الآن، متابعًا: «ما دمت قادرًا على تقديم الأفضل فأنا لست راضٍ».



وأضاف «الحجار»، خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الخميس، أن الأعمال التي قدمها في 40 عامًا ماضية، كان يسير على نصيحة قالها له والده ويأخذها كـ«حلقة في أذنيه»، قائلًا: «عملت بنصيحة والدي والذي قال لي متعملش أغاني تموت وأنت عايش ولكن تعيش بعد ما تموت».



وأشار إلى عمله مع أسماء عظيمة مثل عبد الرحمن الأبنودي وسيد حجاب وبليغ حمدي، متابعًا: «هم ضرورة وكلهم عظماء، والميزان كان ليختل لو لم يوجد أحدهم، فكل واحد فيهم كبير للغاية».



وأوضح أنه سعيد بأن آخر أعماله مع الموسيقار بليغ حمدي كانت أغنية «بوابة الحلواني»، لأنه هو من اكتشفه وقدمه للجمهور في أول أعماله.