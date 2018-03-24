المنتخب النيجيري يفوز على نظيره البولندي وديا

انتزع منتخب نيجيريا الأول لكرة القدم فوزا صعبا من مضيفه منتخب بولندا 1 / صفر خلال المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الجمعة في إطار استعداداتهما للمشاركة في نهائيات كأس العالم المقرر إقامتها بروسيا خلال الفترة من 14 يونيو إلى 15 يوليو المقبلين.

ويدين المنتخب النيجيري بالفضل في هذا الفوز للاعبه فيكتور موسيس الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 61 من ركلة جزاء.

ويلتقي المنتخب النيجيري مع نظيره الصربي يوم الثلاثاء المقبل في مباراة ودية ثانية، فيما يلعب المنتخب البولندي في ذات اليوم مع كوريا الجنوبية.

ويلعب المنتخب البولندي في المجموعة الثامنة بجوار منتخبات السنغال وكولومبيا واليابان، فيما يلعب المنتخب النيجيري في المجموعة الرابعة بجوار منتخبات كرواتيا وأيسلندا والأرجنتين.