اعتلى فارس قمة ترتيب تحت 18عاما ناشئين بعد تسديد 150ضربة في اليومين الأول والثانى مسجلا 6ضربات فوق المعدل .

اعتلى فارس قمة ترتيب تحت 18عاما ناشئين بعد تسديد 150ضربة في اليومين الأول والثانى مسجلا 6ضربات فوق المعدل .

اعتلى فارس قمة ترتيب تحت 18عاما ناشئين بعد تسديد 150ضربة في اليومين الأول والثانى مسجلا 6ضربات فوق المعدل .