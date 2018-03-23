تصدر لاعب منتخب مصر ونادى سبورتنج فارس عبد العزيز منافسات بطولة مصر المفتوحة لناشئي وناشئات الجولف المقامة حاليا بملاعب نادى جولف بالم هيلز بمشاركة أربع دول هى اليونان ولبنان والاردن ومصر.
اعتلى فارس قمة ترتيب تحت 18عاما ناشئين بعد تسديد 150ضربة في اليومين الأول والثانى مسجلا 6ضربات فوق المعدل .
ويلاحق فارس اللاعب اليوناني بانازوبلس بانايوتيس بفارق ضربتين فقط بعدما سجل 8ضربات فوق المعدل بينما يطاردهما لاعب لبنان الشقيقة زين سليم 10ضربات فوق المعدل لتظل المنافسة قائمة بين الثلاثي و التى لن تحسم إلا مع اليوم الختامي غدا السبت .
وتصدرت اللاعبة اليونانية قنسطنطينة منافسات الناشئات تحت 18عاما بتسديد 158ضربةمسجلة 12ضربة فوق المعدل وتلتها لاعبتنا فيروز حافظ بالمركز الثانى التى تحسن أدائها كثيرا في اليوم الثانى .
وفي منافسات تحت 15عاما احتل الصدارة حتى الان اليونانى فاسيلوس مسجلا 12ضربة فوق المعدل وتبعه مواطنه نيكولاس ثانيا 18ضربة فوق المعدل ثم اللاعب المصرى ادم الشامى ثالثا 28ضربة فوق المعدل بينما واصلت لاعبتنا نورين حافظ اعتلاء قمة الناشئات تحت 15عاما .