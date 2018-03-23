وصول قوات الجيش لتأمين لجان الانتخابات في سوهاج

يتابع محافظ سوهاج، أيمن عبد المنعم، وصول أفراد القوات المسلحة إلى مدن وقرى المحافظة للمشاركة في تأمين اللجان الانتخابية خلال الأيام القليلة القادمة.

وأوضح المحافظ، أنه تم تجهيز أماكن لإقامة القوات المشاركة في تأمين اللجان بمحايط أماكن الإقتراع، لافتا إلى أن مديرية التموين، وفرت كميات من الخبز ليتم تسليمها إلى القوات فى أماكن تواجدها بقرى ومدن المحافظة في فترة الانتخابات.

ومن جانبه، قال صلاح عبد الباسط، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة، إن القوات المكلفة من الجيش لتأمين اللجان وصلت صباح اليوم، بقرى ومدينة المنشاة، وتم توفير الإقامة والإعاشة لهم، وبدء عمل غرفة العمليات الخاصة بالوحدة المحلية لمتابعة سير الانتخابات.