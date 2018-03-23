شارك د. محمد غنيم، رائد ومؤسس مركز جراحة الكلى والمسالك البولية بالمنصورة، في احتفالية جامعة المنصور، باليوم العالمي للكلى، والتى ينظمها قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لكلية طب المنصورة، بالتعاون مع الجمعية المصرية لأطباء الكلى.

والاحتفالية تحت رعاية د. محمد حسن القناوي، رئيس جامعة المنصورة، ود. السعيد عبد الهادي، عميد كلية الطب، ود. نسرين عمر، وكيل كلية الطب لشؤون البيئة وخدمة المجتمع.

وتضمنت الاحتفالية عرض لأنشطة توعوية فعالة على مدى الأشهر الماضية، حيث تم الكشف عن أمراض الكلى للسيدات بكليات جامعة المنصورة، بالإضافة إلى محاضرات توعوية تم عقدها في عدد من مدارس البنات بالمنصورة، وذلك للوقاية من أمراض الكلى.

أكدت د. نهال عاطف، المدرس المساعد في أمراض الكلى بمستشفى المنصورة الجامعي، أهمية النظافة الشخصية مع مراعاة عدم الإفراط في استخدام المنظفات والمواد التي من شأنها القضاء على البكتيريا النافعة، وضرورة اللجوء إلى الطبيب في حالة حدوث أي التهابات في مجرى البول لتجنب أمراض الكلى.