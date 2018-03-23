قال الفنان علي الحجار، إن الزمن الحاضر يحتم على الفنان أن يصور أغنيته حتى يمكن الاستماع إليها وانتشارها، متابعًا: «الأغنية التي لا ترى لم تعد تسمع الآن، فالزمن تغير ولم تعد الأذن هي أداة التلقي وحدها».



وأضاف «الحجار»، خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الخميس، أنه لو أذيعت حفلاته في دار الأوبرا وساقية الصاوي لاستعاض بذلك عن الفيديو كليب، إلا أنها لا تذاع رغم أن الاستماع المباشر يكون له وقع مختلف، موضحًا أنه لم يسبق وأن كان لمطرب حفلة ثابتة شهريًا ولمدة عشرة أعوام.



وأوضح أن حفلته الشهرية في ساقية الصاوي لا تفيده ماليًا، إلا أنها تفيده من الناحية الفنية بضرورة إعداد أغانٍ جديدة، مستطردًا: «استفيد استفادة تامة، لأنني حتى استمر لأعوام والناس متزهقش، لابد من إعداد أغنيتين جديدتين شهريًا».



وأشار إلى اكتسابه جمهورًا جديدًا من حفلاته، مضيفًا: «الكثيرون يأتوا من خلف الكواليس ويقولوا إنهم لم يكونوا معجبين ولكن بعد حضورهم للحفلة سيأتوا مرة أخرى».



وأوضح أنه يكون سعيد برؤية تأثير أغانيه على الجمهور وإعاجابهم بها، إلا أنه يستغفر دائمًا وكثيرًا حتى لا يفتخر بنفسه، نظرًا للحضور الكبير في الحفلات والمتنوع بين فئات عمرية مختلفة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يحدث فخرًا زائدًا بالنفس.