الجمعة 23 مارس 2018 11:25 ص القاهرة القاهرة 33.2°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

ما مدى تقييمك لمشاركة المصريين في انتخابات الرئاسة بالخارج؟
النتـائـج تصويت

تقارير: ميسي يغيب عن ودية إيطاليا للإصابة  

أحمد عبدالله
نشر فى : الجمعة 23 مارس 2018 - 11:25 ص | آخر تحديث : الجمعة 23 مارس 2018 - 11:25 ص

 

كشفت تقارير صحفية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، قد لا يشارك في المباراة الودية التي ستجمع منتخب بلاده مساء اليوم، الجمعة، أمام إيطاليا علي ملعب الاتحاد بإنجلترا استعدادا لكأس العالم بروسيا 2018.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن نجم التانجو يعاني من إرهاق عضلي في فخذه الأيمن، مما يؤدي إلي إمكانية استبداله فى لقاء الليلة، وذلك حتي لا تتفاقم إصابته.

وأضافت الصحيفة أن إيفر بانيجا لاعب وسط إنتر ميلان سيكون البديل المحتمل عند غياب نجم البلوجرانا فى تشكيلة الأرجنتيني خورخي سامباولي مدرب التانجو.

  


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك