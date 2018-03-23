تقارير: ميسي يغيب عن ودية إيطاليا للإصابة  

كشفت تقارير صحفية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، قد لا يشارك في المباراة الودية التي ستجمع منتخب بلاده مساء اليوم، الجمعة، أمام إيطاليا علي ملعب الاتحاد بإنجلترا استعدادا لكأس العالم بروسيا 2018.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن نجم التانجو يعاني من إرهاق عضلي في فخذه الأيمن، مما يؤدي إلي إمكانية استبداله فى لقاء الليلة، وذلك حتي لا تتفاقم إصابته.

وأضافت الصحيفة أن إيفر بانيجا لاعب وسط إنتر ميلان سيكون البديل المحتمل عند غياب نجم البلوجرانا فى تشكيلة الأرجنتيني خورخي سامباولي مدرب التانجو.