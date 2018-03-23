بدء مغادرة الدفعة الثانية من مسلحي حرستا وعائلاتهم من الغوطة الشرقية إلى إدلب

انطلقت في مدينة حرستا، شرقي العاصمة السورية دمشق، اليوم الجمعة عملية خروج دفعة ثانية من مسلحي جماعة "أحرار الشام" السورية المعارضة وعوائلهم في طريقهم إلى محافظة إدلب.

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بأن أول حافلة تقل 64 شخصا، بمن فيهم 9 مسلحين و17 امرأة و31 طفلا، قد غادرت حرستا، حسب الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الجماعة المعارضة والحكومة السورية بوساطة روسية.

ويأتي ذلك بعد مغادرة 30 حافلة تقل 1580 شخصا، بمن فيهم 413 مسلحا، حرستا إلى إدلب مساء أمس الخميس، في إطار خروج دفعة أولى من المسلحين وعوائلهم من المدينة.