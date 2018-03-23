إصابة 11 شخصا بحادثين تصادم في كفر الشيخ

أصيب 11 شخصا بحادثين مختلفين بكفر الشيخ، اليوم الجمعة.

وكان اللواء أحمد صالح، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارا من مرفق إسعاف كفر الشيخ، يفيد بتلقيهم إشارة بوقوع حادث على الطريق الدولي الساحلي بالمحافظة بين سيارتين ملاكي وربع نقل، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين إصابة 5 أشخاص، وتم نقلهم إلى المستشفى لإسعافهم، وتحرر محضر بالواقعة.

وكان مدير الأمن قد تلقى إخطارا بوقوع حادث آخر على طريق كفر الشيخ الإسكندرية، يفيد بتصادم سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وبين إصابة 6 أشخاص بجروح مختلفة، تم نقل المصابين إلى مستشفى دسوق العام للعلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة.