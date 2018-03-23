قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا يبحثون توجيه رسالة قوية إلى روسيا

اتفقت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية آنجيلا ميركل، على الحاجة إلى توجيه رسالة قوية إلى روسيا، في أعقاب الهجوم باستخدام غاز الأعصاب الذي استهدف العميل الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته في بريطانيا.



وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية في بيان إنه خلال اجتماع على هامش قمة الاتحاد الاوروبي الخميس في بروكسل قال القادة الثلاثة "لا يوجد تفسير معقول بخلاف أن الدولة الروسية مسؤولة".



وأضاف البيان: "وافق القادة على توجيه رسالة أوروبية قوية ردا على تصرفات روسيا".



من ناحية أخرى، قال جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية، إنه من المهم الحفاظ على قنوات الاتصال مع موسكو. وأضاف: "بدون التخلي عن قيمنا، دون التخلي عن مبادئنا، يجب أن نتشاور مع جيراننا المباشرين في أوروبا".