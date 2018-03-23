افتتاح معرض «المدن الغارقة: عالم مصر الساحر» في سانت لويس بأمريكا

افتتح مساء اليوم بتوقيت القاهرة وزير الآثار خالد العناني والوفد المرافق له معرض الآثار الغارقة

تحت عنوان «المدن الغارقة: عالم مصر الساحر»، في مدينة سانت لويس بالولايات المتحدة الأمريكية والذي سيستمر حتي شهر سبتمبر من هذا العام.

حضر الافتتاح رئيس لجنة الثقافة والآثار والإعلام بمجلس النواب أسامة هيكل، ورئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب سحر طلعت مصطفي، والأمين العام للمجلس الأعلي للآثارمصطفي وزيري، وقنصل مصر بولاية تكساس القنصل خالد راضي، ورئيس البعثة المصرية الفرنسية للآثار الغارقة فرانك جوديو، ومدير متحف سانت لويس للفن برانت بنيامين، وعدد من أهم الشخصيات العامة في المدينة، وأكثر من 300 صحفي ووكالة إخبارية

مصرية وأمريكية لتغطية هذا الحدث الهام.

وخلال مراسم الافتتاح أهدى العناني، مدير المتحف نموذج مركب خشبي مصنعة في ورش إدارة المستنسخات الأثرية بوزارة الآثار وقد أعجب بشدة مدير المتحف بها وأشاد بمهارة ودقة صنعها.

كما أعرب خلال كلمته عن سعادته البالغة من استضافة متحف سانت لويس للفن لهذا المعرض والذي سيروي للشعب الامريكي قصة مدينتين من أهم المدن التجارية القديمة التي غرقت تحت مياه البحر المتوسط غراء زلزال مدمر، كما وصف المعرض بأنه وجبه دسمه عن حضارة مصر، والتي ستجذب عدد كبير من مواطنين المدينة لزيارة مصر لرؤية المزيد من هذه الحضارة العريقة.

ومن جانبه أعرب جوديو عن سعادته بأن المعرض سوف يجوب أول رحلاته عبر القارة الأمريكية لتكون مدينة سانت لويس هي أول محطات هذه الرحلة.

يضم المعرض عدد 293 قطعة أثرية كان قد تم انتشالها من مدينتي هيراكليون و كانوبيس بالميناء الشرقي لمدينة الاسكندرية وأبي قير، بالإضافة إلي بعض القطع التي كانت معروضة في المتحف البحري واليوناني الروماني و متحف الاسكندرية القومي والمتحف المصري بالتحرير.

ومن أهم القطع المعروضة؛ تماثيل ضخمة للآلهة إيزيس و .سيرابيس وتماثيل لأبي الهول، هذا بالإضافة إلي بعض الحلي والأدوات المنزلية.

بدأت رحلة هذا المعرض عام 2015، حيث تم عرضه في معهد العالم العربي في فرنسا تحت عنوان (اوزيريس، اسرار مصر الغارقة) ثم انتقل إلى المتحف البريطاني بانجلترا حتي أنها رحلتة في مدن أوروبا في مدينة زيورخ بسويسرا.

ثم بدأ اليوم رحلته الثانية حول أربعة مدن بالولايات المتحدة الأمريكية، أولها مدينة سانت لويس بولاية ميسوري لينتقل بعد ذلك إلى متحف مركز مينوبوليس للفن بمدينة مينوبوليس بولاية مينسوتا في من شهر أكتوبر وحتي أبريل 2019، ثم إلي متحف بوسطن بولاية ماسوتشستس من يونيو إلى ديسمبر وأخيرا إلى متحف دوفر بولاية كلورادو في الفترة من شهر فبراير إلى ديسمبر 2019.