مجلس أمناء الجيزة يكرم أسر الشهداء ويدعو للمشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية

نظم مجلس أمناء الآباء والمعلمين بمحافظة الجيزة برئاسة بدوي علام، موتمرا اليوم، لتكريم أسر الشهداء من الجيش والشرطة بحضور الدكتورة إلهام أحمد مديرية مديرية التربية والتعليم بالجيزة وعدد من قيادات التعليم واعضاء مجلس النواب.

وبدأ المؤتمر، الذي أقيم على مسرح مدرسة السعيدية، بالقرآن الكريم تلاه السلام الجمهوري ثم الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء مصر من الجيش والشرطة المدنية والمواطنين الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل أن تنعم مصر بالأمن والرخاء.

وقال بدوي علام رئيس مجلس الآباء والأمناء والمعلمين، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي "قام ببناء مصر الحاضر والمستقبل، حقق العديد من الإنجازات خلال أربع سنوات لم تتحقق منذ خمسون عاما"، لافتا إلى أن الرئيس السيسي أعاد لمصر دورها الريادي والقيادي على كافة الأصعدة الإقليمية والدولية، ما كان له بالغ الأثر في دفع عجلة الاقتصاد وعملية التنمية وساهم بشكل ملحوظ في دعم مصر واستقرارها.

وحذر علام من الانسياق وراء الدعوات المغرضة التي تردد أقاويل بأن الانتخابات الرئاسية محسومة، مشددا على أهمية التصويت في الانتخابات بطريقة إيجابية لإظهار صورة مصر بالمظهر الراقي الذي تستحقه أمام العالم.

ودعا علام جموع المواطنين عامة والمعلمين خاصة المشاركة في الانتخابات لكي يكونوا أصواتا تنويرية للمواطنين في محيط كل منهم من أجل تعريفهم بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة، والإدلاء بأصواتهم.