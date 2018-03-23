القبض على عصابة تسرق «أبواب المنازل» بالسويس

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تمكنت مباحث قسم شرطة فيصل بالسويس من ضبط تشكيل عصابي متخصص في سرقة ابواب المنازل الخشبية والحديدية.

وقام رئيس مباحث قسم شرطة فيصل المقدم صلاح عبدالفتاح والنقيب محمود إسماعيل مباحث القسم بضبط الابواب واعضاء التشكيل العصابي وتم نقلهم الي قسم شرطة فيصل.

كان اللواء محمد جاد، مدير أمنه السويس، تلقي اخطارا من اللواء خالد إبراهيم مدير المباحث الجنائية بتنفيذ حملة امنية واسعة بدائرة قسم شرطة فيصل.

وتمكن رئيس مباحث قسم شرطة فيصل المقدم صلاح عبدالفتاح والنقيب محمود إسماعيل مباحث القسم من ضبط المسروقات، وتمكن ضباط المباحث من ضبط ثلاثة من اعضاء التشكيل العصابي والابواب.