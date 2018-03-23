محافظ القليوبية: الانتهاء من كافة الاستعدادات للانتخابات الرئاسية

أكد اللواء محمود عشماوى، محافظ القليوبية، إنتهاء كافة الاستعدادات للانتخابات الرئاسية المقبلة؛حيث تم تزويد المقار الانتخابية بجميع الاحتياجات اللازمة لنجاح عملية التصويت، مشيرا إلى أن إجمالي عدد الناخبين بلغ 3 مليون و39 ألف ناخب وناخبة لهم حق التصويت أمام 546 مقر انتخابي بنطاق المحافظة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى المحافظ، مساء الجمعة، بحضور عدد كبير من القيادات القوات المسلحة والشرطة، والمستشار العسكري ورؤساء المحاكم والمدن.

وأشار المحافظ، إلى أهمية تشجيع المواطنين على المشاركة في انتخابات الرئاسة لإرسال رسالة للعالم بأن شعب مصر لديه وعي ولاستكمال مسيرة البناء والنهوض بالوطن.

ولفت إلى أنه وجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمراجعة سيارات الإسعاف والإطفاء للإطمئنان على جاهزيتها في نقاط التمركزات الخاصة بها لمواجهة أي طارئ، وذلك بالتنسيق مع القوات المسلحة والشرطة المكلفة بعملية التأمين.

ووجه برفع درجة الاستعداد بكل مركز ومدينة وإلغاء الإجازات لرؤساء المراكز والمدن، وتواجد كل مسؤول بنطاق مركزه للتأكد من جاهزية المقار الانتخابية ورفع كفاءتها، وتوفير مصدر دائم للكهرباء، وآخر للطوارئ، وتوفير خط تليفون وتجهيز أماكن مبيت لقوات التأمين، مشددا على ضرورة توفير إنشاء مظلة أمام كل مركز انتخابي لحماية الناخبين من الشمس، وتوفير كرسي متحرك لكبار السن.

وشدد على رؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة المستمرة للانتخابات على مدار اليوم، وتذليل كافة العقبات والمشاكل للتسهيل على الناخبين ولحسن سير العملية الانتخابية.

ووجه مدير مديرية التربية والتعليم، بتسليم المراكز الانتخابية إعتبارا من غدا السبت، لقوات التأمين لتنفيذ إجراءات التعقيم، والتي تشمل تأمين المقار الفصول المدرسية أمنيا.

وقرر محافظ القليوبية، تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة، وغرف عمليات فرعية بكل مركز ومدينة وحي لمتابعة سير الانتخابات على مدار الـ24 ساعة؛ لتلقي أي شكاوي والعمل على حلها في أسرع وقت.