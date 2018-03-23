قال علاء محمد علي، رئيس رابطة التاكسي الأبيض ومقيم دعوى إيقاف نشاط «أوبر» و«كريم» إنه سيتم إنشاء اتحاد عام لسائقي التاكسي من خلال منظومة تحديثية له عبر تطبيق إلكتروني يضم سائقيه.



وأضاف «علي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، أمس الخميس، أن الدولة لا تفكر في تطوير التاكسي الأبيض، مشيرًا إلى رفع سائقوه دعوى قضائية لإيقاف نشاط شركتي «أوبر» و«كريم» لعدم تقنين أوضاعهما منذ أربع سنوات ما أدى إلى عدم وجود منافسة عادلة، حسب قوله.



وتابع أن التاكسي الأبيض بمثابة واجهة حضارية لأي دولة، معقبًا: «الدولة لا تجلس معنا، نريد تطويره منذ سنوات، وفي يومين فقط تحركت الدولة بعد الحكم القضائي بشأن أوبر وكريم»



وأوضح أن الموطنين يرغبون في ركوب السيارات الملاكي لأنها بمثابة واجهة اجتماعية عن التاكسي الأبيض، مضيفًا: «إما أن نكون جميعًا بسيارات ملاكي أو تاكسي، وأناشد الحكومة بوجود اتحاد لنا بإيجاد مشروع قانون لتنظيمه».



يُذكر أن محكمة القضاء الإداري، قضت برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، الثلاثاء الماضي، بإلزام السلطات المصرية، بوقف تراخيص مزاولة شركات «أوبر» و«كريم»، ومثيلاتها لنشاطات تشغيل السيارات الملاكي كـ«تاكسي»، مع وقف التطبيقات أو البرامج التي يستخدمونها.



