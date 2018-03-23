«دعم مصر»: نسبة المشاركة ستتجاوز «رئاسية 2014»

توقع المتحدث الرسمى باسم مجلس النواب صلاح حسب الله تجاوز نسبة مشاركة الناخبين فى الانتخابات الرئاسية المقبلة لنسب المشاركة فى انتخابات العام 2014 «على الأقل».

وأكد حسب الله فى تصريحات لـ«الشروق»، أن الرهان على الشعب وإدراكه للمخاطر التى تهدد مصر، مضيفا أنه بمجرد شعور المواطن بأى مؤامرة على الدولة يكون حاضرا فى الانتخابات ومفاجئا للجميع، مشيرا إلى انتهاء المجلس من قوانين «المحليات والإجراءات الجنائية، وتنظيم عمل الصحافة» عقب الانتهاء من الانتخابات الرئاسية المقبلة، واصفا تلك القوانين بـ«المهمة للغاية».

وأوضح أن قانون المحليات يرتبط بمفاصل الدولة وسيقضى على نسبة كبيرة من الفساد المستشرى فى المراكز والأحياء، مضيفا «أن قانون الإجراءات الجنائية الذى سيشهد تطورا كبيرا لمنظومة العدالة فى مصر، سيعمل على استرداد حقوق المواطنين بشكل كبير، والتخفيف من الحبس الاحتياطى».

إلى هذا، نظم ائتلاف «دعم مصر» صاحب الأغلبية النيابية، مؤتمرا بالساحة الشعبية بمركز نجع حمادى بمحافظة قنا، مساء أمس، دعا فيه المواطنين إلى «المشاركة الإيجابية وممارسة حقهم الذى كفله لهم الدستور».

حضر المؤتمر النائب طاهر أبو زيد النائب الأول لرئيس ائتلاف دعم مصر والنائب محمد الغول عضو ائتلاف دعم مصر ونائب مركز نجع حمادى وعدد كبير من أعضاء مجلس النواب والقيادات الشعبية والتنفيذية وعائلات وشباب محافظة قنا.

وقال أبو زيد فى كلمته بالمؤتمر إن المرحلة المقبلة من عمر الوطن تتطلب مزيدا من الوعى الجماهيرى بما حققته مصر وما تطمح إلى تحقيقه فى المستقبل، مؤكدا أن نزول المواطنين للمشاركة الإيجابية هو ترجمة حقيقية لوعيهم بقضايا وطنهم وأنهم فى القلب منها.

من جانبه، استعرض النائب الغول أهم اﻹنجازات التى تحققت فى مصر خلال الأربع سنوات الماضية، سواء فيما يتعلق بالداخل من مشروعات القومية والتنموية الكبرى، بما يحقق نهضة البلاد، أو بالخارج واستعادة مصر لمكانتها الإقليمية والعالمية.