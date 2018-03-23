محافظ جنوب سيناء: طفرة في مجال الاتصالات بالمحافظة على مدار أربع سنوات

أكد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء أن المحافظة شهدت طفرة في مجال الاتصالات علي مدار الاربع سنوات الماضية موضحا أنه تم تنفيذ خطة صيانة ورفع كفاءة الشبكة الأرضية للوصول بها لأعلي مستوي لإمكانية تحمل سرعات الانترنت لتصل من 16 ميجا إلي 20 ميجا بيتس حيث تم صيانة ورفع كفاءة جميع كباين وبكسيات المدن بعدد 7078 بكس و311 كابينة باجمالي 7389 كابينة وبكسيل حيث تم تزويد سنترال مدينة رأس سدر وتوابعها بعدد 1739 من البكسيات و71 من الكباين و2021 بيكسل و66 كابينة بمدينتي الطور وسانت كاترين وفي شرم الشيخ 1919 بيكسل و107 كابينه وفي مدن دهب ونويبع وطابا 1399 بيكسل و67 كابينة.

وأضاف المحافظ عبر تصريحات صحفية " للشروق " أنه تم تنفيذ خطة للتعامل مع الزيادة والتوسع في الشبكة ففي مدينة راس سدر تم إنشاء شبكة أرضية جديدة بمنطقة مساكن حي الزيتونة ومنطقة مساكن الـ 480 خلف الكنيسة بسعة 600 خط وتم تركيب عدد 7 وحدات MSAN بإجمالي سعة 1536 خط.

وفي مدينة أبوزنيمة تم إنشاء شبكة أرضية جديدة بمنطقة تقسيم الشباب ومنطقة التقسيم السياحي- ومنطقة منطقة الـ 96 وحدة بإجمالي سعة 800 خط وتم تركيب عدد 6 وحدات MSAN بإجمالي سعة 1232 خط كما تم إنشاء شبكة أرضية جديدة بمدينة أبورديس لخدمة منطقة مساكن تقسيم المروة ومنطقة مساكن التجمع البدوي ومنطقة مساكن اللوكس بسعة 950 خط وتم تركيب عدد 6 وحدات MSAN بإجمالي سعة 1680 خط.

وفي مدينة طور سيناء تم إنشاء شبكة أرضية جديدة بمنطقة مساكن الـ 1560 وحدة و منطقة مساكن الفيروز ومنطقة مساكن حي النادي الجديدة و منطقة مساكن ابني بيتك بإجمالي سعة 3700 خط، وتم تركيب عدد 12 وحدات MSAN بإجمالي سعة 7072 خط كما تم إنشاء شبكة أرضية جديدة بمدينة شرم الشيخ في منطقة مساكن الـ 120 وحدة ومنطقة فيلات عايدة و منطقة مساكن حي النور المميز ومنطقة كمين المرور ومنطقة الإرسال التلفزيوني ومنطقة الرويسات السكنية بإجمالي سعة 4630 خط وتم تركيب عدد 34 وحدات MSAN بإجمالي سعة 15776 خط.

وفي مدينة دهب تم إنشاء شبكة أرضية جديدة بمنطقة إسكان مبارك الجديد ومنطقة أر ض التنمية ومنطقة العصلة ومنطقة المشربة الجديدة بإجمالي سعة 1000 خط وتم تركيب عدد 8 وحدات MSAN بإجمالي سعة 3216 خط.

وأشار الي أنه تم اجراء احلال وتجديد بالسنترالات الفرعية حيث تم إحلال كل من سنترال شرم الشيخ "3 " و"4" وسنترال سونستا وسنترال مرتعات طابا علي وحدات MSAN وذلك لتقديم خدمة الـ ADSL بسرعات وجودة عالية جدا.