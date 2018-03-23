«شكري» يسلم رسالة من «السيسي» لرئيس وزراء الهند

التقى سامح شكري وزير الخارجية اليوم "ناريندرا مودي" رئيس وزراء الهند في ختام زيارته إلى نيودلهي لرئاسة وفد مصر في أعمال الدورة السابعة للجنة المشتركة المصرية الهندية.

وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عقب اللقاء ،أن وزير الخارجية نقل تحيات الرئيس السيسي إلى رئيس الوزراء الهندي، وقام بتسليمه رسالة من الرئيس تؤكد على حرص الرئيس على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والتطلع الى التشاور المستمر مع رئيس الوزراء الهندي بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وقد تطرق الوزير شكري خلال اللقاء إلى التطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات الثنائية بين البلدين على مدار السنوات الثلاث الأخيرة، والزيارات المتبادلة بين الجانبين، فضلا عن تطلع مصر لاستقبال رئيس الوزراء الهندي في أقرب فرصة ممكنة.