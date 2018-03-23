الصحة فى بريطانيا تحذر الأمهات من سكر الفطور

أصدرت وزارة الصحة البريطانية تحذيرا هذا الأسبوع للأمهات بشأن كمية السكر التى يستهلكها أطفال لهن دائما فى وجبة الفطور الصباحية.

التحذير يشير إلى أن واحدة فقط من المخبوزات المحببة للصغار «المافن بالفاكهة» إنما تحتوى على كل ما يمكن أن يحتاجه الطفل من السكر خلال يوم كامل.

يدعو التحذير الأمهات لاستبدال العصائر المحلاة بالسكر واللبن المضاف إليه نكهات كالشيكولاتة أو عصير الفاكهة المحلى بالسكر أو أنواع السيريال المختلفة عالية المحتوى من السكر والشطائر المدهونة بالنوتيلا. ثمرات الفاكهة واللبن قليل الدسم والخضراوات المقطعة مثل الجزر والخيار والبروكلى هى البديل الصحى لفطور أطفال إنجلترا.. أظنها تصلح لأطفالنا أيضا.