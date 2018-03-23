أكد قادة الجيش الليبي أن مسار توحيد المؤسسة العسكرية الليبية بمثابة نواة صلبة لدفع المسار السياسي إلى الأمام خلال هذه المرحلة الحرجة والدقيقة من تاريخ البلاد التي تشهد أخطارا جسيمة تهدد سلامتها في ظل الصعوبات التي تعتري تحقيق استقرار الدولة الليبية، بما يستجيب لتطلعات وطموحات الشعب الليبي.

جاء ذلك في البيان الختامي الذي صدر اليوم الجمعة، بعد الجولة السادسة لاجتماعات وفد الجيش الليبي برعاية مصر، والتي بدأت في القاهرة 20 مارس الجاري.

وذكر البيان "أنه برعاية وجهد وطني صادق بذلته القيادة السياسية في مصر انطلاقا من دورها التاريخي تجاه أشقائها في ليبيا، واصل أبناء المؤسسة العسكرية الليبية الجولات التي استضافتها مصر لتوحيد الجيش الليبي على أسس مهنية واحترافية خالصة بما يجعله قادراً على الاضطلاع بدوره كضامن لوحدة الدولة المدنية في ليبيا وسيادتها على كامل ترابها الوطني، وحماية مقدراتها وثرواتها باعتبارها ملكاً خالصاً لأبناء الشعب الليبي".

وشدد البيان، على ضرورة المضي في مشروع توحيد الجيش الليبي بما يجعله قادرا على التعاطي بشكل إيجابي وفاعل مع التحديات التي تواجهها الدولة الليبية حالياً ومستقبلاً في ضوء المخاطر المحدقة بها، سواء ما يتعلق بخطر الإرهاب أو الهجرة غير الشرعية أو الجريمة المنظمة أو غيرها من التهديدات التي من شأنها تهدد استقرار ليبيا.

كما أكد على مواصلة الاجتماعات في القاهرة خلال الفترة المقبلة بهدف استكمال اللجان الفنية الأربع - التي تشكلت خلال الجولات الست السابقة - لعملها فيما يتعلق بآليات التنفيذ والتطبيق الفعلي للمشروع الوطني لتوحيد الجيش الليبي، بما يتلاءم مع مهامه المنوط بها، وكذلك لتلبية متطلبات واحتياجات الدولة الليبية والتغلب على التحديات التي تواجهها على صعيد مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية.