طائرة خاصة تنقل الأهلي للإمارات لمواجهة الفجيرة وديا

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن الفريق يُغادر القاهرة ظهر بعد غد، الأحد، متجهًا إلى الإمارات لمواجهة فريق الفجيرة وديًا.

وأوضح عبد الحفيظ أن الأهلي يطير للإمارات على متن طائرة خاصة، مُشيرًا إلى أن الفريق سيواجه بطل الإمارات يوم الثلاثاء، على أن يعود للقاهرة يوم الأربعاء المقبل.

ويخوض الأهلي مباراة الفجيرة دون لاعبيه الدوليين المُنضمين للمنتخب الأول الذي يخوض حاليًا مُعسكرًا وديًا في سويسرا يلعب خلاله أمام البرتغال واليونان، استعداد لمونديال روسيا، وكذلك لاعبي الأهلي بالمنتخب الأولمبي الذي يُقيم حاليًا معسكرًا في السعودية.