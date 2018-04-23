محكمة بلجيكية تدين الإرهابي صلاح عبد السلام المتهم في أحداث باريس 2015

أدانت محكمة بلجيكية، اليوم الإثنين، الإرهابي الفرنسي المشتبه به صلاح عبد السلام، بالشروع في القتل، وذلك فيما يتعلق بضلوعه في تبادل إطلاق النار مع الشرطة في بروكسل عام 2016.

وتدور قضية «عبد السلام»، وشريكه سفيان عياري في بلجيكا، حول حملة للشرطة في مارس 2016، أسفرت عن مقتل إرهابي مشتبه به يدعى محمد بلقايد، وإصابة عدة رجال شرطة.

وأُدين «عبد السلام» و«عياري» بالشروع في قتل رجال الشرطة في سياق إرهابي.

ويُعتقد أن «عبد السلام»، 28 عاما، هو الوحيد الباقي على قيد الحياة من مجموعة من الإرهابيين دبرت الهجمات، التي وقعت بأنحاء العاصمة الفرنسية باريس في نوفمبر 2015 وخلفت 130 قتيلا.