محافظ الدقهلية يشيد بجهود شركة مياه الشرب خلال مارس الماضي

أشاد محافظ الدقهلية، أحمد الشعراوي، الأحد، بجهود شركة مياه الشرب والصرف الصحي خلال شهر مارس الماضي.



جاءت تصريحات محافظ الدقهلية، بعد إطلاعه على التقرير المقدم من المهندس عزت الصياد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف، وأشار إلى أنه تم تطهير 1249 خزان مياه بإجمالي سعة 3092 م3 أعلى المدارس والمصالح الحكومية والمستشفيات حرصا على صحه وحياه المواطنين.



فيما أشار رئيس شركة المياه، إلى أنه تم الرد على 73 شكوى من خلال الصحف والمواطنين والبريد الإلكتروني، و3665 على شكاوى الخط الساخن 125 بشركة المياه، لافتا إلى أنه تم تنفيذ ندوات ودورات توعية ومسابقات وورش عمل ومتابعة ميدانية لـ94 من العاملين بالشركة.