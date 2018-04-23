القوى الفلسطينية تدعو للمشاركة في فعاليات ذكرى النكبة

دعت القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية، المواطنين للمشاركة الواسعة في فعاليات النكبة المقرة في كل الأراضي المحتلة وفي مخيمات اللجوء والشتات، والعديد من عواصم العالم.

وأكدت القوى، في بيان لها، أن ذروة هذه الفعاليات أيام 13و14 و15 مايو المقبل، تأكيدا على التمسك الحازم بحق عودة اللاجئين إلى ديارهم التي شردوا منها، ووقوفا في وجه القرار الأمريكي نقل السفارة إلى مدينة القدس المحتلة.

وشددت على ضرورة توفير الحماية الدولية لشعبنا أمام جرائم الاحتلال المتواصلة، والانفلات العدواني للمستوطنين، والاعتداء على أبناء شعبنا على الطرق والقرى وبحماية جيش الاحتلال، وتشجيعهم على الاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى المبارك.