البحرية الليبية: إنقاذ 200 مهاجر شرق طرابلس

تمكنت اليوم الأحد دورية تابعة لحرس السواحل الليبي (الزورق صبراتة) من إنقاذ 200 مهاجر غير قانوني بينهم 38 امرأة، وطفل واحد، كانوا على متن قاربين مطاطين شمال مدينة زليتن شرق طرابلس.



وبحسب مكتب الإعلام بالبحرية الليبية، فإن المهاجرين ينتمون لجنسيات أفريقية وفيهم آسيويون من باكستان، وبنجلاديش، والهند تم نقلهم جميعا مساء الأحد، لقاعدة طرابلس البحرية حيث جرى تقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم ثم تسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بمركز إيواء طريق السكة وسط العاصمة.



وكان مكتب الإعلام بالبحرية الليبية أعلن في وقت سابق من أمس الأحد أن دورية لحرس السواحل الليبي "القطاع الغربي" تمكنت من إنقاذ 83 مهاجرا غير شرعي، كانوا على متن قارب مطاطي في عرض البحر، وانتشال 11 جثة.



يشار إلى أن ليبيا هى نطقة الانطلاق للمهاجرين الراغبين في التوجه إلى أوروبا عبر البحر المتوسط.