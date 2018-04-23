رئيس الإتحاد الدولي للدراجات يبحث إستضافة مصر لمونديال الناشئين

استقبل المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب الرياضة ،اليوم الاثنين، ديفيد لابرايتان رئيس الإتحاد الدولى للدراجات، ونائبه السيد رينتو دى روكوو والوفد المرافق لهما من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الدولى، وذلك بحضور الدكتور وجيه عزام رئيس الاتحادين الإفريقي والمصري للدراجات.

واتفق رئيس الإتحاد الدولى للدراجات مع وزير الشباب والرياضة على قيام الإتحاد المصري للدراجات بإرسال خطاب رسمي للإتحاد الدولى لطلب استضافة مصر لبطولة العالم للدراجات "مضمار" للناشئين في 2019، لمناقشته، واعتماده فى اجتماع الإتحاد الدولى القادم.

كما أعلن رئيس الاتحاد الدولى عن قيام الاتحاد بإنشاء مركز عالمى افريقي في القاهرة تابع للاتحاد، وذلك ضمن أهدافه فى إنشاء فروع له في مختلف دول العالم حيث يتم توفير الدراجات وكافة التجهيزات بتلك المراكز، وكذا المدربين الأجانب عن طريق الاتحاد الدولى للدراجات.

كما بحث اللقاء إنشاء مصنع للدراجات فى مصر وكل مستلزماتها للاستخدام فى مختلف المنافسات، إضافة إلى إنشاء مضمار لسباق الدراجات BMX بالقاهرة.

ومن جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة استعداد مصر لاستضافة مختلف البطولات الدولية لما تتمتع به من منشآت رياضية متميزة، لافتا إنه من المقرر الانتهاء من مضمار الدراجات بإستاد القاهرة خلال العام الجارى ليكون مستعدا لاستضافة مختلف البطولات الدولية للدراجات ومنها بطولة العالم للدراجات للناشئين في 2019.