مصدر طبي يمني: مقتل وإصابة 60 مدنيا في قصف للتحالف على حفل زفاف بمحافظة حجة

أكد مصدر طبي مسؤول، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الذي استهدف حفل زفاف بمحافظة حجة، 123 كيلومترا، شمال غرب صنعاء، اليوم الإثنين، إلى 60 قتيلا وجريحا.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، عبدالكريم الكحلاني، لوكالة الأنباء الالمانية «د.ب.أ»، إن حصيلة ضحايا القصف الجوي الذي استهدف حفل زفاف في منطقة «الراقة» بمديرية بني قيس، ارتفعت إلى 20 قتيلا و 40 جريحا، جميعهم مدنيين.

وتوقع «الكحلاني»، ارتفاع الحصيلة في الساعات المقبلة، حيث لا تزال عملية إنقاذ الضحايا مستمرة حتى الآن.

ويوم أمس الأحد، أفادت مصادر يمنية، بأن مقاتلات التحالف العربي، شنت غارتين جويتين على حفل زفاف في مديرية بني قيس، مؤكدين أن المنطقة بعيدة عن أية مواقع عسكرية.

وتخضع معظم المناطق بمحافظة حجة لسيطرة مسلحي الحوثيين.

وحتى الآن لم تصدر قيادة التحالف العربي أي تصريح بخصوص هذا القصف.

وتقود السعودية تحالفا عربيا عسكريا ضد مسلحي الحوثيين في اليمن، بطلب من الرئيس عبد ربه منصور هادي، بعد أشهر من اقتحام الحوثيين العاصمة صنعاء ومحافظات يمنية أخرى بقوة السلاح في 26 سبتمر عام 2014.