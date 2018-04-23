الحوثيون يعلنون إطلاق صاروخين باليستيين على ميناء أرامكو بجازان

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية اليوم الاثنين، إطلاق صاروخين باليستيين في منطقة جازان جنوب المملكة العربية السعودية.

وقالت قناة المسيرة الفضائية الناطقة باسم الحوثيين، إن القوة الصاروخية (التابعة للجماعة) أطلقت صاروخين باليستيين من نوع "بدر1" على ميناء أرامكو في جازان.

وأضافت القناة، أن إطلاق الصاروخين يأتي رداً على ما وصفته الجماعة "بمجزرة العدوان" في إشارة إلى القصف الجوي الذي استهدف مساء أمس الأحد حفل زفاف بمحافظة حجة اليمنية، مخلفاً 21 قتيلاً و 57 جريح.

ومن جانبها أعلنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودية عن اعتراضها للصاروخين الباليستيين، وتم التعامل معهما من قبل قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي وتدميرهما.

وكثفت الميليشيات الحوثية قصفها الصاروخي للسعودية التي تقود تحالفا عربيا بطلب من الحكومة الشرعية اليمنية للتصدي للانقلاب الذي قام به الحوثيون في عام2014وسيطروا من خلاله على مفاصل الدولة.

وهدد الحوثيون لأكثر من مرة بتصعيد اطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه الأراضي السعودية رداً على ما يصفوه "بالعدوان على اليمن"، في إشارة إلى عمليات قوات التحالف العربي العسكرية في اليمن.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا ضد الحوثيين في اليمن، منذ مارس من العام 2015 ، لإسناد القوات الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي في استعادة "شرعية" البلاد.