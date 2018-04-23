«الوزراء»: البدء في تطوير السكة الحديد بتكلفة تصل لـ53 مليار جنيه

قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة تهتم بشكل خاص في الفترة الأخيرة بتطوير منظومة السكة الحديد، سواء لنقل الأفراد أو البضائع بمختلف الخطوط.



وأضاف «سلطان» في مداخلة هاتفية ببرنامج «المواجهة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أنه تم البدء في عمليات تطوير منظومة السكة الحديد، بتكلفة تقديرية تصل إلى 53 مليار جنيه، موضحًا أن المبلغ مقسم على مراحل التطوير خلال السنوات المقبلة.



وتابع أنه سيتم صيانة وتطوير خطوط القطارات في المحافظات، واستبدال الإشارات الكهربائية، بأخرى إلكترونية، مشيرًا إلى تحديث وزارة النقل، لبعض الخطوط، فضلًا عن الاهتمام بالخطوط ذات الكثافة العالية مثل خطوط الصعيد، وخط بنها وطنطا ومناشي.



وأشار إلى تعاون الحكومة مع الهيئة العربية للتصنيع، لتوريد 140 عربة حاويات جديدة لتطوير قطارات البضائع، متابعًا أن رئيس الوزراء بحث آخر تطورات التعاقد مع شركة «جينرال إليكتريك»؛ لتطوير جرارات القطارات.



وشدد على ضرورة تحقيق الانضباط في منظومة السكك الحديد، لعدم تكرار حوادث القطارات مجددًا، مضيفًا أن المنظومة حققت 120 مليون جنيه في الفترة الأخيرة، من خلال الالتزام بالتعليمات، وسيتم استخدام هذه الأموال في تحسين الخدمة.



