«بني سويف» تهنئ «السيسي» بعيد تحرير سيناء

بعث المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى تحرير سيناء.

وجاء في نص الرسالة: «يسعدني أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب محافظة بني سويف بأصدق التهاني القلبية وأرق الأمنيات بمناسبة عيد تحرير سيناء، أعادها الله على سيادتكم وعلى الشعب المصري بمزيد من التقدم والازدهار، داعيا المولى عز وجل أن يوفقكم قائدا للمسيرة الوطنية، وناصرا للحق، وأن يحقق على أيديكم الكريمة خير مصر وعزها وتقدمها».

كما بعث المحافظ برقيات تهنئة مماثلة لكل من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول صدقي صبحي وزيرالدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، واللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء عبدالفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، هنأهم فيها بهذه المناسبة، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء، وأن ينعم على شعب مصر العظيم بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء.