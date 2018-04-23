تنظم «دار الشروق» ندوة وحفل توقيع كتاب «تجديد الفكر والخطاب الديني»، للكاتب الدكتور رجائي عطية، وذلك يوم الأحد الموافق 29 أبريل، في تمام الساعة السادسة مساءً، بمكتبة مصر العامة في الدقي.

يتعرض الكتاب للعلاقة بين الخطاب الدينى ومقاصد الشريعة، ويعرج على جملة من الموضوعات المهمة منها: الخطاب الدينى والجهاد من أجل السلام، والخطاب الدينى وسماحة الإسلام. كما يتوقف أمام ظاهرة الغلو والتطرف، مؤكدًا على أن التعصب الدينى انحراف عن الإسلام وليس التزامًا به، كما يتناول باستفاضة مسألة تجديد الفكر الإسلامى وتجديد التراث فى فكر ومنهاج وخطاب الأزهر الشريف وشيخه الجليل.

رجائى عطية، كاتب ومفكر ومحام مصرى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وخبير بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، شارك فى لجان الدفاع عن الحريات بنقابة المحامين واضطلع بالمحاماة واشترك قاضيا وباحثا بالقضاء العسكرى فى مجموعة من أشهر قضايا العصر، صدر له أكثر من 90 كتابا فى مجالات الفكر والسياسة، ويكتب المقالات فى العديد من الصحف والمجلات.