حرص العديد من قيادات المجتمع المحلي والأطفال والسيدات على حضور مراسم وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بشمال سيناء، في ذكرى تحرير سيناء 25 أبريل من كل عام.

وتم إطلاق أغاني حماسية منها «قالوا إيه» و«يحكى أن» من خلال مكبرات الصوت، وبث الاحتفالية مباشرة عبر إذاعة شمال سيناء، فيما عزفت الموسيقى العسكرية ألحان الأغاني الوطنية الشهيرة.

وقدم المهندس عماد البلك ممثل حزب الوفد، التهنئة لمحافظ شمال سيناء اللواء عبدالفتاح حرحور، والشيخ محسن محمد من شيوخ العريش المجاهدين في الحروب السابقة، الذي أكد على دعم القوات المسلحة في الحرب على الإرهاب، وتحية أرواح الشهداء، واصطف المشاركون في طابور طويل لمصلحة المحافظ وتقديم التهنئة.

ودفع إيهاب حسن وكيل وزارة الشباب والرياضة بفرق طلائع الشباب والكشافة من الفتيان والفتيات؛ للمشاركة، وحرصت الفرق على التقاط الصور مع محافظ شمال سيناء وأمام الجندي المجهول ومع الفرق الموسقية العسكرية.