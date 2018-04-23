«حميات أسوان» تستقبل 17 حالة تسمم غذائي من وجبات فاسدة

استقبلت مستشفى حميات أسوان، 17 شخصًا مصابين بتسمم غذائي نتيجة تناولوهم وجبة غذائية فاسدة بأحد المطاعم بمنطقة الشواربي الجديد في أسوان.

وقال د. مصطفى أبو المجد، مدير إدارة الطب الوقائى بمديرية الصحة بأسوان، إن مستشفى الحميات استقبلت 17 حالة مصابة باشتباه تسمم غذائي بعد تناولهم وجبة فراخ بمحل في شارع الشورابي الجديد، وتم تحرير محضر بالمستشفى.

وأضاف أن الحالات كانت تعاني من آلام في البطن وقئ وإسهال وارتفاع في درجة الحرارة، لافتا إلى أنه تم تشكيل فريقين عمل؛ الفريق الأول، عمل على تقصي وبائي للحالات بالمستشفى، وأخذ بيانات وفترة ظهور الأعراض، وأخذ عينات من الحالات المصابة والتسمم، تم توجيه الفريق الثاني مع قوات الأمن للمحل، وتم أخذ عينات مختلفة من الأطعمة.

ومن جانبه، قرر اللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان، إغلاق المحل حتى ظهور نتائج التحاليل.